La Roma ribalta il punteggio: Kumbulla trova la prima gioia giallorossa su assist di Mkhitaryan

vedi letture

La Roma capovolge il risultato e si porta in vantaggio. I giallorossi di Paulo Fonseca si sono portati sul 2-1 contro lo Young Boys. Mkhitaryan pennella un cross delizioso dalla corsia di destra per Kumbulla posizionato sul secondo palo. L'ex Verona colpisce di testa e mette alle spalle di Von Ballmoos per il suo primo gol in Europa.

SEGUI IL LIVE TMW DEL MATCH!