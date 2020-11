La Roma sa solo vincere: Cluj battuto 2-0, giallorossi già qualificati ai sedicesimi

Neppure la moria di difensori ferma la cavalcata della Roma di Paulo Fonseca. I giallorossi passano con facilità irrisoria sul campo del Cluj: dopo un primo tempo di studio, entrano i big e arrivano le reti. Prima Debeljuh devia nella sua porta una punizione di Veretout, poi è lo stesso francese a trasformare un rigore conquistato da Mkhitaryan.

Undici inedito - Turnover ma anche scelte forzate per Paulo Fonseca, che in piena emergenza schiera una formazione più che sperimentale, senza perdere quelle certezze maturate negli ultimi mesi. Così, la difesa a tre non si tocca, anche se l'unico centrale disponibile è Juan Jesus: con lui giocano Cristante (al centro) e Spinazzola (sul centro-destra). A sinistra c'è il diciottenne Calafiori, ammirato una sola volta, ad agosto contro la Juventus (nella ripresa entreranno Milanese e Tripi, altri due giovani del florido vivaio). Anche il Cluj ha tante assenze, su tutte quella della stella Deac.

Controllo e noia - Il 3-4-2-1 ormai è entrato nella testa dei giallorossi, che sanno esattamente cosa fare. Con personalità, nonostante gli automatismi non possano essere consolidati e i titolari in campo siano solo Spinazzola e Pellegrini. Il Cluj pressa alto e ripiega bene, lasciando pochi spazi alla Roma, che si preoccupa prevalentemente di gestire il possesso della sfera. L'unica emozione del primo tempo la regala Mayoral, il cui tiro è respinto bene da Balgradean.

Fa (quasi) tutto Veretout - La ripresa si apre con l'ingresso in campo di Veretout al posto di Pellegrini. Un cambio fruttuoso, perché dopo appena quattro minuti Debeljuh combina un pasticcio, deviando nella propria porta un calcio di punizione battuto dal francese. Il vantaggio fa abbassare un po' la guardia ai capitolini, che rischiano in un paio di situazioni, seppur Pau Lopez sia praticamente inoperoso. Mayoral ci prova un'ultima volta prima di lasciare il posto a Dzeko, ma sbatte ancora sul portiere di casa. Entra anche Mkhitaryan, e anche stavolta Fonseca ci azzecca: l'armeno trova un uno-due involontario con Camora e viene travolto da Balgradean. Dal dischetto si presenta lo specialista Veretout, che nn lascia scampo all'estremo difensore. Il Cluj è al tappeto, incapace di reagire e sprovvisto della qualità necessaria per riaprire il match. Per la Roma è un gioco da ragazzi controllare e portare a casa i tre punti decisivi per la qualificazione ai sedicesimi.