La salvezza a un passo, ride Maran: il Cagliari è tornato suo

Terza vittoria consecutiva in casa e una salvezza che il Cagliari sta costruendo mattoncino dopo mattoncino, soprattutto nelle sfide alla Sardegna Arena, dove ha conquistato 24 punti dei 30 totali in campionato. Con il cuore e... la testa, in tutti i sensi. Perché la squadra di Maran ha saputo superare un momento difficile compattandosi e ritrovando quelle certezze che avevano caratterizzato la prima parte di stagione, sfruttando i punti di forza: su tutti il lavoro degli esterni e il gioco aereo. Ben quattordici delle reti realizzate in stagione dai sardi, comprese le due di stasera, sono arrivate per merito di cross dalle corsie laterali (dati: Opta). E ancora una volta un'incornata - di Ceppitelli - è risultata vincente.

La panchina di Rolando Maran era stata a rischio qualche settimana fa; oggi, la posizione dell'ex tecnico del Chievo è saldissima. Merito soprattutto della compattezza mostrata dalla squadra, ma anche dell'apporto fondamentale di alcuni singoli. Su tutti, ancora una volta, Nicolò Barella e Alessio Cragno, i veri trascinatori anche contro la Fiorentina. Stasera Maran ha ritrovato altri due protagonisti: Joao Pedro, tornato al gol dopo nove partite, e Fabrizio Cacciatore, fortemente voluto dal mister trentino e finalmente protagonista in maglia rossoblù. Un esordio da ricordare per l'esperto terzino, che può essere una risorsa importante per gli isolani nel finale di stagione.