© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una volta la salvezza di una squadra era decisa prevalentemente dal rendimento in casa. Un teorema che evidentemente non conosce il Frosinone, quest'oggi vittorioso a Marassi ma ancora senza successi allo stadio Benito Stirpe. I ciociari hanno infatti vinto a settembre a Ferrara contro la SPAL (con Longo in panchina), poi due settimane fa a Bologna e in casa della Sampdoria. Tra le mura cosiddette 'amiche' sono arrivati cinque pari e sei sconfitte, un trend che il Frosinone vuole provare a equilibrare per provare a portarsi fuori dalla zona calda della classifica. I tre punti odierni, firmati Daniel Ciofani, riaprono ogni discorso: a quota 16 punti, con Bologna ed Empoli a 18 e Udinese a 19, la formazione di Baroni ha il diritto e il dovere di credere alla salvezza. Impresa un po' più alla portata dopo aver messo ko la compagine di Marco Giampaolo.