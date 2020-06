La Samp guarda al futuro: piace la giovane punta Ugalde. Era già stato in prova con l'Udinese

In attesa della ripartenza del calcio, la "nuova stagione" si sta preparando anche a livello di trattative. In casa Sampdoria, ad esempio, il ds Osti e il responsabile dello scouting Pecini lavorano su diverse piste, giovani di prospettiva da valorizzare. Tra i giocatori seguiti - sottolinea in particolare Il Secolo XIX - c'è ad esempio Manfred Ugalde, costaricense, classe 2002, tesserato per il Deportivo Saprissa. Attaccante centrale dal grande fisico, utilizzato però anche da esterno. La concorrenza è folta, in Italia a settembre ha già fatto un provino per l'Udinese, ma sulle sue tracce ci sono anche società portoghesi (Benfica e Braga) e spagnole (Atletico Madrid e Valencia).