La Sampdoria reagisce e ribalta il risultato: 2-1 sul Brescia dopo 45 minuti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Importantissimo scontro salvezza, questo pomeriggio, in quel di Marassi (19° turno di Serie A). Finora molto meglio la Sampdoria, a lungo padrona del campo e meritatamente avanti contro il Brescia grazie alle reti di Linetty e Jankto. E pensare che le Rondinelle di Corini erano riuscite a portarsi in vantaggio con Chancellor, salvo poi lasciare il pallino del gioco per almeno 30 minuti ai propri avversari subendo entrambi i gol.

La sblocca Chancellor - Partenza bloccata, senza che per almeno dieci minuti nessuna delle due squadre riesca a prendere il sopravvento territoriale. Il primo vero tiro in porta, in realtà, arriva all'8', con un colpo di testa di Quagliarella che Joronen neutralizza facilmente. Le emozioni sono poche, ma al 12' ci pensa Chancellor a sbloccare improvvisamente il risultato: puntuale il centrale del Brescia nell'appoggiare la sfera in rete di testa dopo una torre di Torregrossa sugli sviluppi di un angolo battuto da Romulo dalla destra.

Linetty ripristina il pari - La reazione della Samp arriva però già al 19': buona azione manovrata, Thorsby appoggia al limite per Jankto, che prova la conclusione di prima intenzione ma sfiora soltanto il palo. Poco più tardi è un generosissimo Quagliarella a passare letteralmente il pallone a Joronen, tutto solo davanti alla porta su invito ancora di Linetty. I blucerchiati alzano il pressing con grande insistenza e con un Linetty particolarmente ispirato, controllando il gioco fino a trovare l'inevitabile 1-1: cross dalla sinistra di Jankto, Mateju ribatte di testa troppo centralmente e il suo disimpegno diventa un assist perfetto proprio per Linetty, che in area deve "solo" stoppare e piazzare la sfera in rete al 34'.

Rimonta doriana - La compagine di Ranieri ci prende gusto e al 48', nell'ultimo dei tre minuti di recupero, firma addirittura il 2-1: cross dalla destra del solito Linetty, ancora troppo morbido Mateju in fase di marcatura e piattone al volo di Jankto che, appostato sul secondo palo, non lascia scampo al portiere avversario. Rimonta cercata e meritata per la Sampdoria, mazzata psicologica a pochi minuti dall'intervallo invece per il Brescia.