La Serie A è troppo squilibrata? I dati del CIES dicono altro

La Serie A un campionato troppo squilibrato? Questa è l'impressione che si ha con l'osservazione, ma a giudicare dai dati economici pubblicati dal CIES, osservatorio internazionale sul calcio, a proposito delle spese operate da ogni singolo club per costruire l'attuale rosa, le impressioni sono più errate di quanto non sembri. Sì perché allo stesso tempo la Serie A è sia il secondo campionato per spesa media di ogni singolo club (assieme alla Liga e dietro alla Premier), che quello in cui la forbice tra prima ed ultima della classifica è meno ampia.

Per spiegarsi meglio, serve portare qualche esempio concreto: la Spagna guida la classifica delle "forbici", con il Real Madrid primo che ha speso ben 148 volte in più rispetto al Maiorca fanalino di coda in questa speciale graduatoria. Segue la Ligue 1 (PSG che spende 114 volte più del Nimes), la Bundesliga (il Bayern ha speso 85 volte più del Paderborn) e solo poi è la volta della Serie A. In cui la Juventus, primatista, ha speso "solo" 63 volte tanto il Lecce all'ultimo posto. Solamente la Premier League registra una forbice minore: il Manchester City infatti, pur essendo squadra da record, ha speso solamente 32 volte in più del Norwich. Questo si spiega anche con la forza economica diffusa in Inghilterra, ed una spartizione più equa di vari introiti, soprattutto diritti tv.

Dicevamo poi della spesa media pro capite, che vede la Serie A al secondo posto, al pari della Liga. Conduce ancora una volta la Premier, in cui ciascun club spende almeno il doppio rispetto agli altri tornei: ecco i dati relativi ai top-5 campionati d'Europa.

1) Premier League 345 milioni

2) Serie A e Liga 167 milioni

4) Bundesliga 124 milioni

5) Ligue 1 118 milioni