La solidarietà di Klose: "Davvero brutto quanto sta accadendo in Italia dove ho tanti amici intimi"

vedi letture

"È davvero brutto quanto sta accendo in Italia dove ho un sacco di conoscenze e amici intimi. In cinque anni ho instaurato molti legami di amicizia e sono restato in contatto con diversi giocatori. Nessuno può dire come andranno le cose, nel calcio e nella vita, tuttavia spero che ci sia una forte solidarietà anche in futuro". È l'auspicio dell'ex attaccante della Lazio e della Nazionale tedesca, Miroslav Klose, che al portale svedese swr.de ha affrontato tanti argomenti tra cui l'emergenza Coronavirus. "Un mio conoscente abita a Bergamo, non sanno cosa fare in questo momento. Non possono uscire, è molto difficile la situazione", aggiunge Klose, oggi testimonial FIFA nella campagna di sensibilizzazione sull'emergenza Covid-19. Klose, attuale allenatore della squadra Under 17 del Bayern Monaco, si è detto disposto a rinunciare allo stipendio di fronte alle difficoltà economiche del club per la pandemia.