La sorella di CR7 attacca: "Da solo non può fare miracoli. Ma come si può giocare così?"

Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, difende il fratello e attacca la Juventus tramite un post sul suo profilo Instagram. Un messaggio che sembra diretto al gioco di Maurizio Sarri. "Cosa altro può fare? Da solo non riesci a fare miracoli. Non capisco come si possa giocare così comunque... Testa alta, di più non poteva fare".