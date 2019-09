La SPAL è mobile: Semplici vince cambiando modulo. Un'arma in più

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vittoria della SPAL sulla Lazio nasce anche da una svolta tattica. Lo ha spiegato Leonardo Semplici nella consueta conferenza post partita: "Ci siamo messi 4-2-3-1 e abbiamo fatto diversi cambi". Perché il classico 3-5-2 di inizio partita non aveva dato alcun frutto: la squadra di Inzaghi era padrona del campo, i padroni di casa in 45 minuti non erano riusciti a costruire alcun pericolo per la porta di Strakosha. E gli esterni di centrocampo, per un motivo o per l'altro, erano in netta difficoltà.

La flessibilità all'improvviso. Abbandonata la certezza del 3-5-2, la virata al trequartista, alla difesa a quattro, a un modulo diverso per interpretare la rimonta nel modo più opportuno. Come a dire: se Lazzari non c'è più, e Fares è ai box, si può anche cercare un'alternativa. Può diventare una soluzione definitiva? Difficile da dire e anche immaginare, su un modulo consolidato Semplici ha conquistato due salvezze consecutive, non è poco. Anche a gara in corso, però, una rosa più ampia, e con un'identità meno definita rispetto alla scorsa stagione, può venire incontro al tecnico degli estensi.