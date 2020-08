La SPAL perde anche l'ultima partita. Tris della Fiorentina: 1-3, l'ultimo è di Pulgar

Si conclude con una vittoria il campionato della Fiorentina, capace di imporsi 1-3 in casa della SPAL. Dopo la parità emersa nella prima frazione, con i gol di Duncan e D'Alessandro, ci hanno pensato i guizzi nel finale di Kouame (88') e Pulgar (94') su calcio di rigore a regalare i tre punti a Iachini.

Quante sorprese nelle distinte - Essendo l'ultima giornata, con nessun verdetto che riguardava le due squadre, normale assistere a qualche sorpresa in più del solito in sede di formazione. Tempo soprattutto di debutti da titolare, visto che arriva la prima volta da Agudelo su sponda viola, e del baby Cuellar su lato spallino a rimpiazzare Petagna. Ci sono tutti gli ex di turno: Dabo e Tomovic per Di Biagio, Igor per Iachini. L'attacco viola vede Vlahovic scelto come compagno di Chiesa, e preferito a Cutrone e Kouame.

Belle azioni e gol, nonostante il caldo - Temperature molto elevate in quel di Ferrara, e il Mazza non fa certamente eccezione. Nonostante delle condizioni non proprio ideali, le due squadre sembrano intenzionate, pur senza alzare mai davvero la velocità del ritmo, a giocarsela a viso aperto fin da subito, e nei primi 45 minuti ecco i due gol. Apre le danze Duncan, grazie ad un inserimento premiato dal filtrante di Chiesa. Vantaggio viola che però dura solo nove minuti, visto che D'Alessandro, abile a chiudere un'azione nata dal suo recupero palla su Lirola, ristabilisce la situazione di parità. Prima di questo botta e risposta, da segnalare il buon tentativo di Fares da fuori, fermato solo dalla traversa che ha scheggiato.

Ripresa decisamente più viola - Se nel primo tempo probabilmente il risultato di parità era quello più giusto, nella ripresa è la Fiorentina a comandare i ritmi della partita e a cercare con maggiore insistenza la rete. Dopo un paio di salvataggi tra Thiam e compagni (da evidenziare quello di Missiroli sulla linea di porta dopo il bolide di Chiesa), ecco però i due guizzi decisivi. Prima ci pensa Kouame, lasciato troppo solo sul primo palo di girare il preciso angolo di Pulgar, mentre poi è proprio il cileno a chiudere i conti, spiazzando Thiam su un calcio di rigore procurato da Chiesa.