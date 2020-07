La stellina Havertz o il cuore Rangers: il sorteggio premia l'Inter

vedi letture

Se l'Inter dovesse battere il Getafe, nella sfida in campo neutro in Germania, avrà poi la possibilità di affrontare uno fra Bayer Leverkusen e Rangers di Glasgow. Formazioni differenti e con mentalità molto diversa fra loro, ma le Aspirine sembrano avere già praticamente chiuso la pratica all'andata, vincendo a Ibrox Park per 3-1 contro la squadra di Gerrard.

LA STELLINA HAVERTZ - È l'osservato speciale per praticamente tutte le avversarie. Perché il Chelsea è già pronto a spendere quasi 100 milioni per arrivare a lui, visto come il possibile erede di Eden Hazard, andato al Real Madrid nella scorsa estate e ancora rimasto senza un vero e proprio sostituto. C'è molta classe anche nei due sudamericani Palacios e Paulinho, per ora ancora inesplosi dopo un inizio in difficoltà, mentre è tornato il cannoniere principe, Kevin Volland. Squadra quadrata e solida, è arrivata quarta in classifica, potrebbe essere un problema per l'Inter.

IL CUORE RANGERS - Ne servirà tanto eventualmente per sovvertire il risultato dell'andata, anche perché di stelle non se ne vedono nella formazione di Gerrard. Da capire come sarà la condizione dopo uno stop lunghissimo a causa del Coronavirus. Il titolo è andato al Celtic a tavolino, c'è la proposta degli Hearts per cercare un campionato a quattordici squadre per evitare retrocessioni. Intanto i Rangers solitamente si schierano con un 4-3-3 con due mezzepunte che agiscono dietro a Morelos, cannoniere principe. Il coefficiente di difficoltà sarebbe ovviamente molto inferiore rispetto al Bayer Leverkusen.