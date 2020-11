La strana storia di Yazici: vicino all'Italia, 2 triplette in Europa ma mai titolare in campionato

La sconfitta del Milan contro il Lille di ieri ha origini lontane che vengono dalla Turchia. Da Trebisonda, per la presicisone. E’ nato lì, Yusuf Yazici, e lì ha iniziato a giocare a calcio, nel Trabzonspor ovviamente. Un talento che ieri ha fatto tornare il Milan con i piedi sulla terra dopo le sbornie dei recenti successi e che in un passato non troppo lontano era stato molto vicino (e a più riprese) all’Italia. La Lazio si era mossa per lui come possibile alternativa a Milinkovic-Savic. La Fiorentina ne aveva parlato con agente e club. Milan e Torino erano alla finestra. Niente da fare però, il Lille ed il suo progetto giovane alla fine hanno avuto la meglio. E Yazici, dall’estate del 2019, è una delle tante perle del club francese.

La dura vita in Ligue 1 - In Europa League è una vera e propria star. Tripletta ieri al Milan, tripletta alla prima contro lo Sparta Praga. 6 gol in 3 partite, sempre titolare ovviamente. In campionato però, la storia è ben diversa. Complice anche il grave infortunio al ginocchio dello scorso anno, nelle 8 gare stagionali di Ligue 1 in cui Galtier lo ha convocato Yazici non è mai partito titolare. Ha sempre giocato, ma ogni volta come subentrante e per poche manciate di minuti. Un controsenso, o forse una semplice testimonianza della forza della rosa del Lille. Che a quanto pare, in campionato, può permettersi di tenere a riposo un giocatore che in Europa ha segnato 6 gol in 242 minuti giocati.