La top 10 delle formazioni che hanno speso di più in Europa: guidano le inglesi, Juve quarta

Roman Abramovich ha deciso di rompere il salvadanio. Dopo le sessioni di stop forzato, il tycoon russo ha deciso di investire forte sul mercato: Werner, Havertz, Ziyech, Chilwell e non solo, il Chelsea è la società a livello europeo che ha speso di più. Un totale di soldi versati (non sono contati i riscatti e le rate future dei pagamenti) di 247,2 milioni di euro. Un vantaggio netto rispetto alla seconda, il Manchester City (dati Transfermarkt) a 156,8. Terzo il Barcellona a 124: a pesare i 60 milioni per Pjanic, poi i 31 per Trincao e i 21 per Dest. Quarta la Juventus ma, come per il Barcellona, a pesare è l'affare e la valutazione di Pjanic e Arthur. Per Chiesa e McKennie contati solo i soldi spesi subito, non i riscatti futuri (dunque 10 e 10).

La top 10

1) Chelsea 247,2

2) Manchester City 156,8

3) Barcellona 124

4) Juventus 110,2

5) Leeds United 105,2

6) Benfica 98,5

7) Tottenham 98,4

8) Inter 97

9) Atletico Madrid 90

10) Arsenal 86