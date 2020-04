La UEFA: "Federazioni decideranno le partecipanti alle coppe se la stagione non verrà conclusa"

vedi letture

Sarà compito delle Federazioni decidere, in base al merito sportivo emerso dalla stagione interrotta, chi parteciperà il prossimo anno alle coppe europee nel caso in cui i campionati non dovessero concludersi. La UEFA, al termine della riunione del suo Comitato Esecutivo, ha chiesto alle Federazioni di setacciare tutte le strade per provare a concludere i campionati. Ma allo stesso tempo ha aperto le porte alla possibilità di conclusione anticipata dei campionati. "Pur facendo tutto il possibile per completare le competizioni nazionali, le Federazioni e/o le Leghe potrebbero avere motivi legittimi per terminare prematuramente le loro competizioni nazionali, in particolare nei seguenti casi", si legge nel comunicato.

1) Esistenza di un decreto che vieti gli eventi sportivi in ​​modo tale che le competizioni nazionali non possano essere completate prima di una data che consentirebbe di completare la stagione in corso in tempo prima dell'inizio della stagione successiva.

2) Problemi economici insormontabili che rendono impossibile terminare la stagione perché metterebbe a rischio la stabilità finanziaria a lungo termine della campionato e dei club.

Ma cosa fare a quel punto?

La UEFA di fatto non ha deciso e ha reso noto che dovranno essere le Federazioni e/o Leghe a dover indicare le squadre che parteciperanno il prossimo anno alle competizioni europee in base al merito sportivo emerso dalla stagione 2019/20. "La procedura - si legge - dovrà basarsi su obiettivi, trasparenti e non discriminatori".

La UEFA si riserva comunque il diritto di rifiutare o valutare l'ammissione di qualsiasi club in tre casi.

- E' stato proposto da una Federazione nazionale il cui il campionato è stato interrotto per motivi diversi dai 2 sopracitati

- E' stato proposto da una Federazione che non ha seguito criteri di obiettività e trasparenza nella scelta.



- Si percepisce pubblicamente l'ingiustizia nella scelta di quel club.