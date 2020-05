Lautaro-Barcellona, Cancelo è la contropartita giusta ma manca l'accordo sul cash

vedi letture

Se da una parte c'è convergenza di idee tra Inter e Barcellona sulla possibilità di inserire il cartellino di Joao Cancelo nel pacchetto per arrivare a Lautaro Martinez, non c'è ancora l'intesa a proposito del conguaglio che i catalani dovrebbero versare per completare la proposta e ottenere il via libera da parte dei nerazzurri. Marotta chiede non meno di 80 milioni, ma considerando che il portoghese non può valere meno di 50 milioni vista la valutazione della scorsa estate, il prezzo del Toro supererebbe di gran lunga la clausola da 111 milioni sul suo contratto. Per questo i catalani chiedono un ulteriore sconto sul cash da versare ed è qui che in questo momento si è arenata la situazione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.