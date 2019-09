Lautaro dopo i tre gol in Nazionale: "Buona vittoria. Ho la fiducia di tutti"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Lautaro Martinez, autore di una tripletta nella vittoria dell'Argentina per 4-0 contro il Messico, ha parlato in patria dell'ottima partita con la Nazionale: "Se è stato difficile arrivare fino a qui, è molto più difficile rimanere in pianta stabile nell'Albiceleste con giocatori di così alto livello in Europa. Ecco perché ringrazio Scaloni, il suo staff tecnico e i miei compagni di squadra per tutto il sostegno e la fiducia che mi danno. Ho avuto l'appoggio di di tutti i membri della squadra, che si sono fidati di me e mi hanno aiutato. Il rigore ceduto a Paredes? Mi sarebbe piaciuto tirarlo, ma è andata visto che siamo riusciti ad aumentare il vantaggio. Ma la cosa più importante è che per fortuna tutto è andato bene e abbiamo conquistato una buona vittoria".