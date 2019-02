© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di FoxSports Argentina nel postpartita di Inter-Rapid Vienna, il centravanti nerazzurro Lautaro Martinez ha parlato della situazione legata al suo connazionale e compagno di squadra, Mauro Icardi. "Ci manca molto in campo. Per me è una persona molto importante, mi ha aiutato nei primi tempi all'Inter. Il conflitto tra lui e la società deve risolverlo in prima persona. Rimane un giocatore molto importante per la squadra, lo aspetteremo", riporta fcinternews.it.