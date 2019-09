Lazio, Acerbi: "Dobbiamo farci un esame di coscienza e rialzare la testa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inizia male l'avventura della Lazio in Europa League: i biancocelesti, infatti, perdono in casa del Cluj per 2-1 rimanendo fermi a zero punti, ultimi nel girone E. A fine partita è Francesco Acerbi ad analizzare il match: “Eravamo passati in vantaggio, poi abbiamo perso 2-1 su un rigore che non sembrava esserci perché si trattengono entrambi. Bisogna guardare avanti; giochiamo bene, loro erano organizzati e cattivi, ma lavoreremo. Purtroppo non ci voleva, siamo all'inizio e volteremo pagina. La strada è questa e dobbiamo percorrerla assolutamente. Mancano due giorni al Parma, dobbiamo vincere per andare bene a San Siro; alziamo la testa, serve coraggio. Il Cluj è una buona squadra, che corre. Ci manca qualcosa, quel pizzico in più che dobbiamo tirar fuori. Fortunatamente siamo all'inizio, dobbiamo star su con la testa, analizzare gli errori; c'è tempo, bastano voglia, determinazione e cattiveria. La squadra è forte, lavoreremo e miglioreremo come abbiam sempre fatto" ha dichiarato ai microfoni di Sky. Il difensore laziale, uno dei pochi a salvarsi anche nella trasferta in Romania, ha anche la ricetta per uscire dal momento complicato: "Le occasione le creiamo, dobbiamo credere in noi stessi e dare qualcosa in più andando oltre la stanchezza. Dobbiamo guardarci dentro, farci un esame di coscienza e dare tutto" ha concluso.