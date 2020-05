Lazio, Acerbi e il taglio degli stipendi: "Con Lotito conversazione tra persone mature"

"Il passaggio dagli allenamenti individuali a quelli collettivi è stato preso bene. Sarebbe stato impossibile poter giocare con l’intera squadra in quarantena in caso di un elemento positivo riscontrato nella rosa attraverso gli esami. Si vuole ricominciare, questo è positivo". A parlare, a Lazio Style Radio, è direttamente uno degli uomini più rappresentativi della squadra biancoceleste, Francesco Acerbi, il quale si è soffermato anche sulla questione del taglio degli stipendi: "Nei giorni scorsi è andato in scena un semplice colloquio con il presidente dopo due mesi e mezzo che non ci vedevamo, Lotito ha salutato la squadra, è stata una chiacchierata in famiglia. Sono stati toccati tutti gli argomenti a 360°, dagli obiettivi stagionali agli stipendi, è stata una conversazione tra persone mature. Ho letto alcune notizie false, questo mi ha dato molto fastidio: le cose dello spogliatoio devono rimanere nello spogliatoio".