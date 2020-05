Lazio, Lotito cerca la pace con la squadra: si va verso l'"ammorbidimento" del taglio stipendi

Sul fronte stipendi in casa Lazio è scoppiato un vero caso dopo l'acceso confronto di ieri tra squadra e patron Lotito: il quale, rivela Sky, sta pensando di “ammorbidire” i termini ed evitare malumori assolutamente sconsigliabili con la stagione che sta per ripartire, che sia coi playoff o meno. La nuova proposta alla squadra potrebbe essere un mese senza stipendio e uno da congelare per la prossima stagione: ben diverso rispetto all'ipotesi di due mesi immediatamente tagliati che potrebbero diventare quattro in caso di mancata ripresa. Una idea, quella dell'uno + uno, che Lotito culla da ormai due mesi.