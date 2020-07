Lazio, Acerbi rassicura i tifosi: "Ginocchio? Tranquilli, è stato solo un brutto spavento"

Il difensore della Lazio Francesco Acerbi attraverso un post su Instagram ha voluto rassicurare i tifosi dopo la botta al ginocchio rimediata nella sfida contro il Cagliari di qualche giorno fa: "In molti mi avete chiesto come sta il ginocchio e per questo vi ringrazio. Tranquilli, è stato solo un brutto spavento".