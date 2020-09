Lazio, Acerbi torna in campo: Tare e l'agente a lavoro per ricucire lo strappo

Francesco Acerbi è tornato ad allenarsi a Formello con la Lazio come se niente fosse successo. Sorrisi e battute con i compagni e anche con il tecnico Simone Inzaghi, rimasto spiazzato come il club dalla sua uscita pubblica sulla trattativa per il rinnovo. Nei prossimi giorni, verrà avviata ufficialmente, con Tare che dovrà parlare con lui e col suo agente Federico Pastorello per ricucire lo strappo e trovare una soluzione all'adeguamento dell'accordo. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.