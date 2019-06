Lazio, Baselli obiettivo per il centrocampo. Offerta dopo l'addio di Badelj

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' tempo di calciomercato per la Lazio, dopo la vittoria della Coppa Italia e il rinnovo di Simone Inzaghi. L’attenzione di Tare, sottolinea oggi Sky, è rivolta al centrocampo, reparto in cui è stato nuovamente segnalato il nome di Daniele Baselli. Il centrocampista del Torino piace da anni a Inzaghi e la Lazio è pronta a fare un’offerta non appena verrà ceduto Badelj. Non sarà facile però convincere Cairo e il Torino, dato che si tratta di uno dei potenziali titolari a disposizione di Mazzarri.