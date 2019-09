Lazio, Berisha: "Rigore dell'1-1 dubbio, ma nella ripresa troppa fatica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Lazio Style Channel, il centrocampista della Lazio Valon Berisha ha analizzato così la sconfitta di ieri sera in Europa League col Cluj: "Era una partita molto importante per noi. Nel primo tempo abbiamo giocato bene e siamo andati in vantaggio, poi abbiamo incassato gol su un rigore dubbio. Nel secondo tempo però abbiamo fatto fatica a causa anche dell'atmosfera dello stadio. Sappiamo cos'è successo in occasione della seconda rete. Ci sono ancora cinque partite da giocare per superare il girone. Nella gara con il Parma di domenica prossima sarà importante vincere perché poi ci aspetta l'Inter fuori casa. Dobbiamo raccogliere in fretta le energie necessarie per affrontare poi il Rennes nella seconda giornata di Europa League".