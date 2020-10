Lazio-Borussia Dortmund, Haaland la stella. Quante possibili sorprese nei gialloneri

Il rientro in Champions League della Lazio poteva probabilmente essere più morbido. Invece la sfida contro il Borussia Dortmund di Haaland e Sancho può essere già un test di maturità, anche per capire quali può essere il futuro dei biancocelesti nella competizione. Usare il fattore campo nella prima sfida può esere fondamentale.

Le stelle

Lazio: Ciro Immobile

La Scarpa d'Oro del 2020 vuole dimostrare che anche in Europa non ha problemi a segnare, visto che in Nazionale qualche problema di troppo pare averlo. Gioca contro il Borussia Dortmund, la squadra che lo aveva prelevato dal Torino qualche anno fa, salvo poi doverlo cedere nuovamente in Italia dopo alcuni mesi non all'altezza. È arrivato alla maturità e dovrà trascinare.

Borussia Dortmund: Erling Braut Haaland

Si è giocato lo status con Jadon Sancho. Vince il norvegese perché a oggi abbiamo la certezza che ce lo ritroveremo vestito di giallonero anche dopo il 5 ottobre. Poco da dire sul centravanti, destinato a diventare negli anni a venire il miglior interprete al mondo nel ruolo. L'anno scorso si presentò segnando una tripletta e andando in rete nelle prime cinque partite della fase a gironi, mai nessun teenager era arrivato a tanto. 10 reti in 8 partite il bottino finale. E l'impressione è che il bello debba ancora venire.

Le possibili rivelazioni

Lazio: Andreas Pereira

Il centrocampista belga-brasiliano è chiamato a far capire perché il suo riscatto costa 27 milioni. È un giocatore fatto e finito, ma non ha mai fatto sfracelli per quel che concerne la media realizzativa. Parte fuori dall'undici titolare, almeno nelle intenzioni, perché gli avversari per un ruolo sono Correa e Luis Alberto, in primis. Ma è un'alternativa.

Borussia Dortmund: Giovanni Reyna

Potevamo scegliere Jude Bellingham, ma la cifra investita per il teenager inglese porta inevitabilemnte ad avere già grandi aspettative su di lui. Reyna, classe 2002, ha già fatto vedere le volte in cui è stato impiegato, di avere numeri da fuoriclasse e il colpo in canna pronto. Trequartista, a soli 17 anni ha segnato il primo gol in Bundesliga, secondo statunitense più giovane a segnare nel massimo torneo tedesco.

Le probabili formazioni

Lazio (3-5-2):

Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

BVB (3-4-2-1):

Burki; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Reus, Sancho; Haaland.