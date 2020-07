Lazio, c'è anche il caso Leiva. Operazione al ginocchio non riuscita, sarà rioperato

vedi letture

La Lazio è a caccia di una reazione immediata. Ma con quale squadra? Perché anche contro l’Udinese - sottolinea La Gazzetta dello Sport - Inzaghi sarà costretto a giocare con una formazione rimaneggiata. Gli assenti per infortunio saranno cinque (più Patric squalificato), ma ci sono almeno altri quattro calciatori (Luiz Felipe, Cataldi, Milinkovic e Jony) che, pur convocati, sono in condizioni precarie giocheranno pure titolari. Una situazione, quella degli infortuni a catena, che ha creato molto nervosismo all’interno del gruppo. Anche perché gli stop sono stati quasi tutti di natura muscolare. Sotto accusa è finita una preparazione che sembra non essere stata calibrata al meglio. Ma il timore (forse sarebbe meglio dire la quasi certezza) è che la maggior parte dei recuperi siano stati affrettati.

Il caso Leiva - E’ il caso sicuramente di Lucas Leiva. Il brasiliano - si legge - si è operato al menisco ai primi di aprile. Una volta rientrato in gruppo, verso la fine di maggio, sono iniziati i problemi. Il ginocchio si gonfiava ogni volta che forzava. E’ stato fermato, ma non è servito a niente. E’ rientrato, ma non era presentabile. Adesso, salvo miracoli, la sua stagione è finita. Ha deciso di operarsi di nuovo, lo farà ad agosto da uno specialista di fiducia in Brasile. Avrebbe voluto operarsi lì anche la prima volta, ma il lockdown glielo ha impedito. Che sia andato storto qualcosa nell’operazione (effettuata dal professor Adriani) o che invece non sia stato rispettato il protocollo riabilitativo - conclude La Gazzetta dello Sport - non è possibile stabilire. Il risultato è stato che Inzaghi ha perso un giocatore imprescindibile.