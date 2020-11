Lazio, Caicedo è l'uomo dell'ultimo secondo: "Il lavoro e il sacrificio pagano sempre"

"Ora sono più consapevole dei miei gol da infarto. Ci ho sempre creduto, il lavoro e il sacrificio pagano sempre. Mi sento completo, non desidero più nulla". Queste le parole di Felipe Caicedo, durante la trasmissione 'Tell me' di Lazio Style Radio e riportate da lalaziosiamonoi.it: "Inzaghi? Lo ammiro molto, è sempre stato chiaro e onesto con me. E' un vincente e ha portato tutti noi dove siamo adesso. Sa gestirci bene e riesce a fare gruppo, questa è sicuramente una delle sue qualità migliori. Immobile? Mai visto uno con la fame di Ciro. Lui è il nostro leader, la nostra bandiera. E' una persona molto umile".