Lazio, Castellanos: "Vittoria per gruppo e tifosi, felice per la squadra"

La Lazio, dopo l’addio di Maurizio Sarri e la settimana complicata vissuta a Formello tra ritiro e contestazione, torna a riassaporare il dolce gusto della vittoria. Con il Frosinone, infatti, i biancocelesti riescono a vincere per 3-2 grazie alla rete di Zaccagni e alla doppietta di Castellanos, autore dei due gol da subentrato al posto di Immobile che valgono il successo ritrovato. A fine partita è proprio Valentin Castellanos, attaccante della Lazio e autore della doppietta che consegna 3 punti d’oro alla squadra di Martusciello nella rincorsa all’Europa, a prendere la parola dopo il successo. “E’ stata una settimana difficile per tutto il gruppo, questa vittoria è per i tifosi, per la squadra e sono molto felice. Nuovo allenatore? E’ importante aiutare la squadra”, le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

La doppietta contro il Frosinone è servita soprattutto per riuscire a ritrovare la vittoria, ma anche per candidarsi a titolare con l’arrivo del nuovo allenatore, Igor Tudor, che dalla prossima settimana erediterà il posto lasciato libero da Sarri. “Mi aspetto di giocare di più? E’ importante per tutto il gruppo, farsi sempre trovare pronti . Quando arrivo al campo è importante dare sempre il proprio contributo”, conclude l'attaccante biancoceleste.