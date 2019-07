Lazio, casting per il dopo Milinkovic. Sfuma Yazici, spunta Klaassen

Continua il casting per il dopo-Milinkovic in casa Lazio. Il Corriere dello Sport di oggi fa il punto della situazione sottolineando come l'obiettivo numero uno, Yusuf Yazici, stia definitivamente sfumando. Il turco è a un passo dal Lille.

NOVITA' KLAASSEN L'alternativa è Szoboszlai del Salisburgo. La giovane età (18 anni) e le remore del club austriaco a farlo partire mette i biancocelesti nelle condizioni di battere anche altre piste. Fra cui Davy Klaassen, rilanciatosi al Werder Brema dopo il passaggio a vuoto all'Everton. Altri nomi che piacciono sono quelli di Gustavo Pereiro e Hans Vanaken.