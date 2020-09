Lazio, col Frosinone torna Leiva ma Inzaghi rinuncia ai top player

Per uno che rientra, due che danno forfait. A quindici giorni dall'esordio in campionato, che per la Lazio sarà il 26 settembre a Cagliari, Inzaghi non ha ancora mai potuto schierare il centrocampo titolare. Contro il Frosinone di Nesta, storico ex capitano biancoceleste, ci sarà la prima stagionale per Lucas Leiva, assente nei tre test finora disputati ad Auronzo. Durante il ritiro, il brasiliano ha effettuato una preparazione individuale, ad hoc per superare una volta per tutti i fastidi al ginocchio destro, operato lo scorso 4 aprile. Metterà minuti delle gambe per presentarsi al massimo quando in palio ci saranno i punti. Al Benito Stirpe (fischio d'inizio ore 18) non ci saranno invece Milinkovic e Luis Alberto. Il primo è rientrato dalla nazionale con un affaticamento e verrà tenuto fuori per precauzione: tornerà con il gruppo lunedì. Il secondo giovedì ha subito una botta alla caviglia in allenamento da Escalante, che lo ha costretto ad abbandonare il campo anzitempo. Ieri non si è visto, ma da Formello non filtra preoccupazione: dovrebbe riposare anche lui oggi.

A centrocampo dunque possibile occasione per Akpa Akpro, ieri provato come intermedio insieme a Leiva e Parolo. Per il resto la probabile formazione di partenza dovrebbe vedere la difesa titolare, con Luiz Felipe, Acerbi (che ieri ha chiarito con Lotito) e Radu, con Lazzari e Kiyine sugli esterni. Davanti Immobile e Correa, in porta ballottaggio Strakosha-Reina: potrebbero alternarsi.