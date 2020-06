Lazio, completato il nuovo ingresso con l'aquila stilizzata sul cancello

vedi letture

Aveva promesso il restyling del cancello d'ingresso di Formello Lotito, perché "c'è differenza quando arriva un calciatore e si ritrova a guardare un muro in tufo, brutto, o una cosa ampollosa, importante. Così - aveva spiegato qualche settimana fa - penserà di essere arrivato in un club grandissimo per tradizioni, storia, e identità.". E lo ha portato a termine in questi giorni, perché sono finiti i lavori e il centro sportivo biancoceleste ha così un nuovo look. Una grande aquila stilizzata blu, realizzata in ferro, sullo sfondo bianco del nuovo cancello che si apre scorrendo verso sinistra di chi entra. Ha voluto dare una nuova immagine alla casa della Lazio il presidente, che continua a effettuare lavori anche all'interno della struttura. Dai parcheggi ai campi, fino ad arrivare al 'medical center' inaugurato proprio nei primissimi giorni dopo la quarantena. Una serie di investimenti che, abbinati ai risultati sportivi, permettono alla Lazio di crescere come società (a riguardo ieri sono stati ufficializzati due accordi per esportare il brand nel mercato asiatico).