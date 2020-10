Lazio, consegnata la lista ufficiale per la Serie A. Radu è fuori, almeno per il momento

A 24 ore dalla chiusura del mercato, Simone Inzaghi e il ds Igli Tare hanno fatto le loro scelte. Oltre alla lista per la Champions League, infatti, la Lazio ha comunicato anche la lista per la Serie A. In quest'ultima è assente Stefan Radu, ma la lista può essere comunque modificata una volta (per due giocatori) da qui sino a gennaio. Il difensore, infatti, si è infortunato e resterà fuori ancora per un po'. Rimane fuori anche Senad Lulic (alle prese con l’infortunio alla caviglia) e Bastos, c’è invece Vavro (o slovacco non compare però in quella per la UEFA). Di seguito la lista completa:

Portieri: Reina, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Anderson, Fares, Hoedt, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Vavro.

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Parolo, Pereira.

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.