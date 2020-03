Lazio, contatti con Raiola per Fares e Bonaventura. Giroud a rischio

Secondo quanto riportato dall'edizione romana del Corriere della Sera, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare, in questi giorni passati in isolamento come tutta Italia, ha intensificato i contatti con Mino Raiola per parlare di Giacomo Bonaventura, vicino a dire addio al Milan a fine stagione. Inoltre, con il noto agente italo-tedesco, il dirigente laziale ha parlato anche dell'esterno della SPAL Fares, che piace molto a Inzaghi. Per l'attacco il nome buono continua a essere quello di Giroud, anche se il mercato senza soldi, potrebbe essere un rischio perché altri grandi club potrebbero pensare a lui per completare la rosa con un parametro zero di lusso.