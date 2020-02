vedi letture

Lazio da titolo, Lotito ricorda: "Eravamo in crisi e dissi a tutti: no rendite di posizione"

Nella sua intervista al Messaggero, il patron della Lazio Claudio Lotito cita l'ampio frasario di questi anni, ricordando da dove la sua squadra è partita: "Eravamo in crisi e ricordavo a tutti che era finita la stagione dei diritti e cominciava quella dei doveri. La svolta nel gruppo arriva proprio quando tutti hanno cominciato a capire questo: niente rendite di posizione. Devo dare atto ai miei giocatori di aver rispettato chi li rispettava e si stanno comportando da grandi professionisti e da gente di famiglia. La più grande soddisfazione della partita di domenica è la mia entrata negli spogliatoi dopo il 90': entro e vedo 5 o 6 giocatori arrivare verso di me, pieni di adrenalina. Urlavano: «visto, presidente, abbiamo fatto quello che hai detto; hai visto presidente, hai visto!». Urlavano come matti. Quello che mi sorprende di questo gruppo è che non vige il mors tua, vita mea, sembrano in competizione solo con gli avversari non con il compagno che gioca".