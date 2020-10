Lazio-Dortmund 3-1, rivedi il tecnico Favre: "Ammetto che non abbiamo giocato bene"

Il tecnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre, ha commentato in conferenza stampa il ko dei gialloneri contro la Lazio nella partita d'esordio della fase a gironi di Champions League: "Molto semplicemente non abbiamo giocato bene, dobbiamo ammetterlo. Soprattutto nel primo tempo. Non siamo stati bravi a recuperare palloni. E non è la prima volta che lo dico. Se non sei bravo a riconquistare la palla la situazione diventa pericolosa. E così è stato. Arrivavamo troppo in ritardo sui contrasti e da questo punto di vista non è andata per niente bene".