© foto di Federico Gaetano

Quest’oggi, presso l’Istituto Comprensivo Nino Rota-Scuola Primaria L. Sciascia di Roma, l’esterno della Lazio Riza Durmisi ha risposto ad alcune curiosità degli studenti presenti. Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale del club biancoceleste: "Giocare a calcio, lo sport che amo, per me è un sentimento inspiegabile, è più di una semplice emozione. Il razzismo nella mia carriera? Una volta Pione Sisto, mio compagno di squadra nella Nazionale danese, venne preso di mira da alcuni atteggiamenti razzisti. La diversità fa parte della nostra società, ma siamo tutti sullo stesso piano essendo uguali: insieme dobbiamo sconfiggere il razzismo. Piano piano questo fenomeno si sta arginando. Ho un fratello più piccolo e, insieme a lui, tutta la mia famiglia vive in Danimarca, ma per un calciatore in generale non è facile far conciliare la vita privata con quella professionale. Ora mi alleno con grandi calciatori, mi sono sentito parte di questo gruppo dopo solo pochi giorni di lavoro”, ha detto.