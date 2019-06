Lazio, Dusan Basta cerca sistemazione: Brescia lo mette in cima alla lista

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio saluterà Dusan Basta, che cerca una nuova sistemazione. Il Tempo conferma della pista Brescia per il terzino serbo classe 1984, con le rondinelle che lo hanno messo in cima alla lista per rinforzare la difesa.

Solo due presenze. L'ex Udinese e Lecce ha giocato appena due partite nell'ultima annata, in Europa League. 135' complessivi contro Apollon Limassol ed Eintracht Francoforte tra fine settembre e inizio ottobre 2018.