© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalla Spagna arrivano dettagli in merito al trasferimento di Gonzalo Escalante alla Lazio. Il centrocampista in forza all'Eibar, 26 anni, è stato bloccato dalla società capitolina per luglio e avrebbe raggiunto un accordo per le prossime quattro stagioni. A riportarlo è Marca.