Lazio, Florenzi difende Immobile e le tifoserie della Capitale si dividono

Un tifoso ed ex giocatore della Roma, Florenzi, che difende Immobile, leader della Lazio. Un qualcosa di inedito per i tifosi della Capitale, sia di una che dell'altra parte del Tevere, spiazzati dalle dichiarazioni dell'esterno del PSG: "Quello che non deve succedere è quello ce sta succedendo a Ciro, e parlo del mondo mediatico. L'anno scorso ha fatto 36 gol, ha vinto la Scarpa d’Oro e viene trattato come una cosa normale. Se lo avesse fatto Lewandowski in Polonia sarebbe un re. Qui viene trattato come l’ultimo dei Mohicani. Qualcuno dovrebbe avere un altro atteggiamento con Ciro, dovrebbe essere un eroe nazionale".

Dai tifosi della Lazio sono arrivati, ovviamente, soltanto elogi. "Beh, che dire, se a difendere Ciro ci deve pensare un romanista ho detto tutto. Comunque un grazie a questo ragazzo che ha espresso parole sincere". "Complimenti per le parole a difesa di Ciro ,ma in Italia se non sei un giocatore di Juventus, Inter o Milan e Roma, arrivano solo commenti poco obiettivi". "Florenzi si è dimostrato un vero compagno di nazionale, dicendo tra l'altro cose esatte!", sono solo alcuni dei commenti pubblicati nelle bacheche social biancocelesti, riempite da attestati di stima per Florenzi.

"Ogni volta che apre bocca mi delude". Diametralmente opposta invece la reazione della gente romanista, che non ha apprezzato l'uscita dell'esterno. "Addirittura eroe! Mi sfugge che cosa abbia fatto di così "eroico" Immobile. Penso che i calciatori si debbano dare una bella ridimensionata". "Sì ma non si vive di gloria passata: complimenti a lui per i traguardi conseguiti ma, se un attaccante sbaglia un gol come quello di ieri contro l'Olanda, la critica è legittima". "A Florenzi ma fammi il piacere di restare all’ombra della torre Eiffel!". Oppure Ancora: "Ecco chi era il capitano della Roma. Poi la gente si domanda perché gli era stata tolta fascia: ricordo ancora quando a fine partita di un derby perso rideva e scherzava come nulla fosse".

D'altronde a Roma si vive il derby tutto l'anno e basta una miccia per accendere una rivalità sempre viva. Ma le parole di Florenzi, in una visione più allargata, devono essere prese in maniera positiva. Perché sono la testimonianza più nitida e oggettiva della bella atmosfera che si respira nello spogliatoio della Nazionale. Che dopo aver toccato il fondo nel novembre del 2017, sta provando a risorgere. E in vista degli Europei, quando si tiferà tutti insieme, l'unione mostrata dagli azzurri deve essere soltanto incoraggiata e incentivata.