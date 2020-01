Lazio fuori dalle coppe: vantaggio o svantaggio?

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima l'eliminazione, a dicembre, dall'Europa League, in un girone non certo impossibile contro Celtic, Cluj Rennes, poi quella dalla Coppa Italia per mano del Napoli di questa sera. La Lazio è fuori da entrambe le coppe a cui ha partecipato in questa stagione e se non avessimo assistito alla grandissima cavalcata degli ultimi due mesi in Serie A potremmo pensare a un'annata difficile per la formazione di Simone Inzaghi. Tutti sappiamo benissimo però che non è così, visto che potenzialmente i biancocelesti sono secondi in campionato, a -3 dalla Juventus e a +1 sull'Inter, in caso di vittoria contro il Verona nel recupero a febbraio.

Prima però ci saranno altri appuntamenti, a cominciare dal derby di domenica contro la Roma. Il fatto che la Lazio sia fuori dalle coppe fa sorgere una domanda spontanea. Sarà un vantaggio o uno svantaggio per i biancocelesti? Da una parte la delusione per aver cestinato due competizioni ma dall'altra la consapevolezza di poter adesso concentrarsi solo sullo Scudetto. Sia chiaro, in casa biancoceleste è vietato pronunciare questa parola e l'obiettivo dichiarato è la qualificazione alla prossima Champions League, ma se tra un paio di mesi i capitolini dovessero essere ancora a ridosso della prima posizione sarà impossibile non pensarci davvero.