Lazio fuori in Coppa Italia: ora la Champions diventa obbligatoria

Fonte: Dall'inviato a Roma

Fuori dall’Europa League a dicembre, fuori dalla Coppa Italia a fine gennaio. Descritta così, la stagione della Lazio può sembrare un fallimento ma non lo è. Non può esserlo perché i biancocelesti già hanno messo in bacheca un trofeo, la Supercoppa italiana vinta contro la Juventus, e soprattutto in campionato volano. La classifica recita Juventus 51, Inter 47 e Lazio 45, Roma 38 e Atalanta 35, con la squadra di Inzaghi che deve recuperare una partita, il prossimo 5 febbraio contro il Verona all’Olimpico. Potrebbe quindi essere seconda, a +13 dal quinto posto. Nel day after la rocambolesca e immeritata sconfitta contro il Napoli ai quarti sarebbe errato parlare di disfatta. Perché l’obiettivo prefissato da anni è la Champions League, che a Formello inseguono e sognano senza mai centrarlo. Per motivi diversi: colpe della società, della squadra e per alcuni fattori esterni (leggasi arbitri). Adesso la Lazio è lì, può e deve raggiungere l’Europa dei grandi per incorniciare la stagione in un quadro da appendere al muro delle soddisfazioni.

È chiaro che in casa Lazio brucia l’eliminazione dalle due coppe, soprattutto quella di ieri sera. La più fresca. Perché i biancocelesti non meritavano di uscire: Immobile è scivolato sul rigore e ha preso una traversa, Lazzari ha colpito il palo e l’arbitro in maniera ingiusta ha espulso Leiva (corretto il rosso per la reazione ma inesistente il fallo). Ha giocato meglio, ha chiuso il Napoli nella propria metà campo e fatto 13 tiri (contro 4). Gli episodi hanno girato contro la squadra di Inzaghi, che negli ultimi cinque anni aveva sempre raggiunto la semifinale. Quest’anno non sarà così, ma pazienza, perché lo sguardo di tutto lo spogliatoio è rivolto verso altri lidi. “Champions League”, è la meta inserita sul navigatore della Lazio, che dovrà raggiungere obbligatoriamente. Perché sarebbe l'unico modo per rendere dolci le uscite premature dall'Europa League e dalla Coppa Italia.