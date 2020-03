Lazio, Giroud ha rifiutato il rinnovo col Chelsea. Per il francese sarà sfida con l'Inter in estate

Il nome di Olivier Giroud continua a essere di moda per Inter e Lazio e Tuttosport parla del possibile derby italiano per il centravanti che si potrebbe disputare in estate. Il francese avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo da parte del Chelsea e si libeberà a zero a giugno. Per questo sarà l'offerta sull'ingaggio a fare la differenza.