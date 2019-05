© foto di Federico Gaetano

Guido Guerrieri (23) ha esordito tra i pali della Lazio in occasione della penultima sfida di campionato contro il Bologna, ora i biancocelesti potrebbero decidere di valorizzare il portiere. Gazzetta.it scrive che, per l'ex estremo difensore del Trapani, è possibile una cessione in prestito.