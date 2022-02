ufficiale Guerrieri riparte dalla Bulgaria. L'ex Salernitana firma con il Tsarsko Selo Sofia

Dopo aver risolto il contratto con la Salernitana per il portiere Guido Guerrieri è pronta un'esperienza all'estero. Il classe '96 infatti è volato in Bulgaria e ha firmato con il Tsarsko Selo Sofia, club di massima divisione diventato nell'ultimo mese una vera e propria colonia di giocatori italiani con alla guida anche un tecnico nostrano come Sassarini. Lo ha annunciato lo stesso club sul proprio sito.