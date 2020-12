Lazio, Hoedt: "Girone difficile, ma passato con merito. Abbiamo scritto la storia"

Ai microfoni di Lazio Style Radio il difensore biancoceleste Wesley Hoedt ha parlato così del passaggio agli ottavi di finale: “Questo girone non era facile perché c’era il Dortmund che è una delle 10 squadre più forti al mondo e due squadre esperte come Zenit e Bruges, ma abbiamo meritato il passaggio del turno visto che lo chiudiamo da imbattuti. Penso che abbiamo iniziato benissimo, poi loro hanno avuto fortuna nel trovare il pari, dovevamo chiuderla prima quando loro sono rimasti in 10, serviva più lucidità nella gestione della palla. Abbiamo scritto la storia tornando agli ottavi dopo 20 anni. Adesso pensiamo al campionato perché c’è tanta strada da fare e poi penseremo al prossimo avversario in Champions League, ma non temiamo nulla. Non sono più lo stesso della mia prima esperienza, sono maturato, sono cresciuto e l’unica cosa che posso fare è dare il mio meglio, lavorare sul campo per conquistarmi il mio spazio".