Il futuro di Riza Durmisi si tinge di giallo. Come riporta Il Tempo, l'esterno danese aveva saltato le visite mediche con la Lazio già pronta ad accettare la proposta da 6 milioni di euro (prestito con obbligo di riscatto) presentata dal Besiktas, salvo decidere però di rifiutare all'ultimo la sua nuova destinazione.

Preferenza francese - L'ex Betis spinge infatti per vestire la maglia dell'Olympique Marsiglia, che però non è disposto a spendere così tanti soldi per il suo cartellino. Ai biancocelesti non resta quindi che aspettare, tra un possibile rilancio dell'OM e un ripensamento del calciatore sulla Turchia.