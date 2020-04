Lazio, il ginocchio di Lucas Leiva fa i capricci: ipotesi operazione in tempi brevi

La Lazio sta prendendo in considerazione la possibilità di operare Lucas Leiva al ginocchio destro visti i ripetuti fastidi che il giocatore si porta avanti da mesi per un'infiammazione cartilaginea. Le strade per trattare il problema sono due: o delle cure conservative che dunque non comprendano l'intervento, oppure un'operazione in artroscopia che terrebbe fuori il brasiliano per circa un mese. La possibilità di sfruttare questo tempo per riportarlo al top è seriamente presa in esame sia dal centrocampista che dallo staff medico perché una decisione presa in tempi brevi potrebbe permettere al giocatore di sfruttare il restante stop della Serie A e rientrare nel momento in cui, se il corso della pandemia dovesse concludersi come sperato da tutti, riprenderanno le partite. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.