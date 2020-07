Lazio, il piano per convincere David Silva: ingaggio top e contratto pluriennale

vedi letture

La Lazio tratta per l'arrivo di David Silva dopo che lo spagnolo si è svincolato a fine contratto dal Manchester City. I biancocelesti non possono garantirgli gli 8 milioni a stagione che percepiva in Premier, ma a 35 anni difficilmente li potrebbe guadagnare altrove. L'idea di tare è quella di proporgli 3-4 anni di contratto al massimo degli standard laziali, ovvero 3,5-4 milioni all'anno. Il centrocampista ha ricevuto altre proposte da MLS e Dubai, ma solo la Lazio potrebbe garantirgli il palcoscenico della Champions e grandi obiettivi per chiudere al meglio la carriera. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.