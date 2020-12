Lazio, il rientro di Lulic è incerto. Tare vara il piano B: Lazovic o Ricca

Il mercato di gennaio della Lazio passa dalle condizioni di Senad Lulic. Se non arriveranno buone notizie, Tare ha già pronto il piano B. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, da tempo il ds biancoceleste segue Darko Lazovic del Verona. Occhio anche ai nomi di Cristiano Biraghi della Fiorentina e Domagoj Bradaric del Lille. Più consistente, invece, l’interesse per Federico Ricca, 26 anni, uruguaiano con passaporto italiano, in forza al Bruges, apprezzato da Inzaghi nella sfida di Champions all’Olimpico. Ricca è molto duttile sul piano tattico. Difensore di fascia ma anche centrale. E sulla sinistra potrebbe avanzare il suo raggio d’azione per giocare da quinto, a metà campo. Un jolly per due reparti. Costa sui 5 milioni di euro. I primi contatti sarebbero già stati avviati.